Bayer: perte réduite sur un an au 3e trimestre malgré le poids des litiges

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand de la santé et de l'agrochimie Bayer a limité sa perte nette à 963 millions d'euros au troisième trimestre, contre 4,18 milliards un an plus tôt, en restant grevé par d'importantes provisions pour litiges notamment aux Etats-Unis.

Les provisions liées à des procès concernant son désherbant au glyphosate, accusé de provoquer le cancer, et les produits chimiques PCB, ont représenté 934 millions d'euros au troisième trimestre.

Bayer se dit confiant dans sa capacité à "réduire considérablement les risques juridiques d'ici fin 2026", selon un communiqué.

Sur le trimestre écoulé, le groupe de Leverkusen a passé des accords à l'amiable pour solder des litiges liés au glyphosate, tout en constatant une hausse du nombre de plaintes déposées, a-t-il détaillé.

De plus il a fait face à une décision défavorable de la Cour suprême de Washington dans le domaine des PCB, des produits chimiques interdits dans de nombreux pays depuis les années 1980.

Au plan opérationnel, le chiffre d'affaires a progressé de juillet à septembre de 0,9% sur an, à 9,66 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel (EBITDA) avant éléments exceptionnels a bondi de 20,8% à 1,51 milliard.

La division agrochimique (Crop Science) a tiré cette performance, son chiffre d'affaires augmentant de 1,3% à 3,86 milliards d'euros à taux de change constants, porté par la forte demande en semences de maïs et un bon démarrage de saison en Amérique latine.

Les ventes de la division santé ont très peu augmenté (+0,4%), pénalisées par la chute des ventes de l'anticoagulant Xarelto, en raison de la fin de brevet, et du médicament Eylea contre les oedèmes oculaires, sous la pression des génériques et de baisses de prix.

Bayer maintient sa prévision annuelle relevée de juillet, tout en abaissant de -1% à +1% la fourchette de croissance attendue pour sa division santé grand public (Consumer Health) contre une prévision précédente de +2 à +5 %.

Il table toujours sur un EBITDA hors éléments exceptionnels compris entre 9,7 et 10,2 milliards d'euros.