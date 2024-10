Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: partenariat avec la start-up Impli information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Bayer annonce un partenariat avec Impli, une start-up deep-tech spécialisée dans la santé de précision, visant à développer un dispositif de suivi hormonal en temps réel pour améliorer l'accessibilité et la sécurité de la fertilité.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués, mais il s'agit de soutenir des recherches préliminaires et d'explorer divers cas d'usage potentiels.



Le partenariat découle de la victoire d'Impli lors d'un concours d'innovation parrainé par Bayer.



Ce projet s'inscrit dans les ambitions de Bayer en matière de santé de précision, en collaboration avec des innovateurs pour mieux comprendre la santé hormonale.





