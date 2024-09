Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: nouvelles données pour le traitement de la ménopause information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Bayer dévoilera de nouvelles données issues de son étude à long terme de phase III OASIS 3 sur l'elinzanetant dans le traitement des symptômes vasomoteurs associés à la ménopause.



Les résultats détaillés de l'étude de phase III OASIS 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité à long terme du composé expérimental elinzanetant seront présentés pour la première fois lors de la réunion annuelle de la Société de la ménopause (TMS) de cette année qui se tiendra du 10 au 14 septembre à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis.



Elinzanetant est le premier antagoniste double des récepteurs de la neurokinine-1 et 3 (NK-1 et 3) à l'étude pour le traitement non hormonal du SMV modéré à sévère associée à la ménopause, administrée par voie orale une fois par jour.



Suite aux résultats positifs des études OASIS 1, 2 et 3, Bayer a présenté une demande d'autorisation de mise sur le marché à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'élinzanetant dans le traitement du SMV modéré à sévère associé à la ménopause. Bayer soumettra également des demandes d'autorisation de mise sur le marché de l'elinzanetant à d'autres autorités sanitaires.





Valeurs associées BAYER 29,11 EUR XETRA +4,37%