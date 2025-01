Bayer: nouvelles données positives pour l'élinzanetant information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 15:56









(CercleFinance.com) - Bayer a dévoilé jeudi des données positives de phase III relatives à l'élinzanetant dans le traitement des troubles vasomoteurs causés par les thérapies contre le cancer du sein.



Le groupe pharmaceutique allemand, spécialisée dans la santé féminine, indique que son médicament a atteint avec succès ses critères d'évaluation principaux en diminuant de manière significative la fréquence de bouffées de chaleur en comparaison d'un placebo au bout de quatre et 12 semaines.



L'étude a également atteint ses critères secondaires en permettant une réduction de la sévérité des symptômes, là encore au bout de quatre et 12 semaines de traitement.



Bayer souligne que l'élinzanetant a également permis de limiter les perturbations du sommeil et les problèmes liés à la ménopause sur une période de 12 semaines par rapport à un placebo.



Ces symptômes, fréquemment rencontrés par les personnes suivant une hormonothérapie pour un cancer du sein, pénalisent souvent l'observance du traitement.



L'élinzanétant, un antagoniste double des récepteurs de la neurokinine-1 et de la neurokinine-3, permet de moduler un groupe de neurones sensibles aux oestrogènes dans l'hypothalamus du cerveau qui entraînent une hyperactivation du système thermorégulateur et perturbent les mécanismes de régulation de la chaleur corporelle.





