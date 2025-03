Bayer: nouveau responsable R&D en agrochimie information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Bayer fait part de la nomination de Mike Graham comme nouveau responsable de la recherche et du développement (R&D) de sa division d'agrochimie (Crop Science) et membre de l'équipe de direction, à partir du 15 avril prochain.



Dans ses nouvelles fonctions, il sera basé à Saint-Louis, dans l'Etat américain du Missouri, et succédera à Robert Reiter, qui a décidé de prendre sa retraite après 27 ans au sein de l'entreprise et une carrière de 34 ans dans le secteur.



Dans le cadre de ses fonctions actuelles, Mike Graham dirige l'organisation de la sélection végétale de Bayer et possède une expertise approfondie en R&D et en agriculture. Son successeur à ce poste sera annoncé ultérieurement.





