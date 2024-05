Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: les données sur l'élinzanétant présentées en congrès information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Bayer est revenu vendredi à l'occasion d'un congrès médical organisé aux Etats-Unis sur les bons résultats de ses essais cliniques de phase III concernant l'élinzanétant, son traitement expérimental des troubles associés à la ménopause.



Le groupe chimique et pharmaceutique allemand rappelle que les deux études ont atteint tous leurs critères d'évaluation principaux, en montrant des réductions statistiquement significatives de la fréquence et de la sévérité des symptômes vasomoteurs (bouffées de chaleur) par rapport au placebo.



Les critères d'évaluation secondaires clés ont eux aussi été atteints, avec notamment une amélioration avérée au niveau des troubles du sommeil et de la qualité de vie.



Ces résultats ont été présentés à l'occasion de la tenue, à San Francisco, du congrès annuel du Collège américain des obstétriciens et des gynécologues (ACOG).



L'élinzanétant n'a pour l'instant reçu aucune approbation de mise sur le marché, mais Bayer prévoit de soumettre ces données aux autorités sanitaires en vue d'obtenir des autorisations de commercialisation.





