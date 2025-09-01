Bayer: le titre recule après une étude clinique décevante information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 14:51









(Zonebourse.com) - Le titre Bayer s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Francfort suite à l'annonce par le groupe pharmaceutique allemand des résultats décevants d'une étude clinique de phase III dans l'insuffisance cardiaque.



Vers 14h30, l'action perd autour de 1,4%, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX, qui avance de 0,3% au même moment.



Le laboratoire a indiqué ce week-end que l'essai évaluant le vériciguat, qu'il développe avec l'américain Merck, n'avait pas atteint son objectif principal, à savoir réduire le risque d'hospitalisation ou de décès d'origine cardiovasculaire chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite (HFrEF) stables, c'est-à-dire ne présentant aucun événement récent d'insuffisance cardiaque.



Il y a cependant eu un peu moins de décès cardiovasculaires dans le groupe prenant du vériciguat, un critère secondaire.



En tenant compte des résultats de ses deux grandes études récentes, le vériciguat a montré une réduction statistiquement significative du risque de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans l'ensemble des patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (HFrEF).



Au final, ces résultats confirment que le vériciguat est bénéfique surtout chez les patients qui viennent de vivre un épisode récent d'aggravation de leur insuffisance cardiaque (ce qui avait déjà été montré dans une précédente étude de référence.



En résumé, le vériciguat ne semble pas vraiment utile pour les patients stables, mais il garde son intérêt pour ceux qui ont eu récemment une décompensation d'insuffisance cardiaque, une indication dans laquelle le médicament est déjà approuvé en Europe.



Ces données, dévoilées à l'occasion de la tenue du congrès annuel de la Société européenne de cardiologie (ESC), ont fait l'objet en parallèle d'une publication dans la revue médicale 'The Lancet'.



Dans le cadre de leur accord de commercialisation conclu en 2014, Merck dispose des droits commerciaux sur le vériciguat aux Etats-Unis tandis que Bayer les détient sur les autres marchés.







