Bayer: le titre décroche après l'échec d'un essai clinique

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé dimanche l'arrêt, en raison d'un manque d'efficacité, d'un essai clinique de phase III sur un nouvel anticoagulant, ce qui faisait lourdement chuter son cours de Bourse lundi matin à Francfort.



Vers 9h30, le titre du groupe chimique et pharmaceutique décrochait de 15% alors que l'indice DAX cédait moins de 0,2% au même moment et que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Health Care, avançait de 1,2%.



Dans un communiqué, Bayer explique avoir suivi les recommandations du comité indépendant de suivi de l'essai (DSMB), qui a constaté une moindre efficacité d'asundexian par rapport au groupe témoin, qui bénéficiait lui d'apixaban, un médicament développé par Bristol Myers Squibb et Pfizer.



Pour mémoire, l'étude visait à évaluer l'efficacité de ce médicament expérimental chez les patients atteints de fibrillation auriculaire présentant un risque d'AVC.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities rappellent que les ambitions en termes de chiffre d'affaires étaient 'élevées' sur ce produit.





