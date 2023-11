Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: le CHMP recommande l'aflibercep information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 16:39









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé l'aflibercep dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de l'oedème maculaire diabétique.



S'il devait être approuvé par la Commission européenne dans les mois qui viennent, l'aflibercept 8 mg permettrait aux patients de bénéficier d'une durée d'action prolongée, pouvant atteindre jusqu'à cinq mois.



L'aflibercept 8 mg, que le groupe pharmaceutique allemand développe avec l'américain Regeneron, a été approuvé par la FDA en août dernier.



Hier, Bayer avait annoncé la signature d'un accord de collaboration avec une autre entreprise américaine, Recursion, dans le domaine de l'oncologie de précision.



Aux termes de cet accord de recherche, Recursion pourrait percevoir jusqu'à 1,5 milliard de dollars sous forme de paiements d'étape et de redevances sur de futures ventes de médicaments.





