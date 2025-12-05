 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 140,18
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bayer lance une étude de Phase IIa dans le syndrome d'Alport
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 09:46

Bayer a annoncé hier le démarrage d'une étude clinique de Phase IIa randomisé, en double aveugle et contrôlé versus placebo, évaluant BAY 3401016, un anticorps monoclonal expérimental conçu pour bloquer la protéine Semaphorine 3A, impliquée dans la progression des atteintes rénales du syndrome d'Alport.

Ce syndrome est provoqué par une maladie génétique rare qui touche principalement les reins, mais aussi les oreilles et les yeux.

L'étude vise à mesurer l'efficacité et la sécurité du traitement chez des adultes présentant une forme évolutive rapide de cette maladie génétique rare.

Issue de la collaboration stratégique avec Evotec, cette avancée renforce le portefeuille de développement du groupe. Andrea Haegebarth, responsable mondiale de la R&D précoce en cardiovasculaire, rénal et immunologie, souligne que le lancement de cet essai "constitue une étape importante" et met en avant l'implication des organisations de patients pour mieux comprendre les besoins cliniques.

Le programme a obtenu des statuts "Fast Track" et "Orphan Drug" auprès de la Food and Drug Administration (FDA).

Le titre Bayer gagne près de 0,2% ce matin et signe une progression de près de 75% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

BAYER
33,8700 EUR XETRA +0,88%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump le 3 décembre 2025, à Washington, aux Etats-Unis ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Quatre morts dans un nouvelle frappe américaine dans le Pacifique
    information fournie par AFP 05.12.2025 10:49 

    Quatre personnes ont été tuées lors d'une nouvelle frappe américaine dans le Pacifique contre un bateau de narcotrafiquants présumés, selon l'armée américaine, qui a dû répondre à des questions de plus en plus vives du Congrès sur la légalité de sa stratégie dans ... Lire la suite

  • Logo Airbus à l'entrée de l'usine Airbus de Bouguenais
    Airbus enregistre une baisse des livraisons en novembre
    information fournie par Reuters 05.12.2025 10:43 

    Airbus a déclaré vendredi avoir livré 72 avions en novembre, en baisse sur un mois et sur un an, portant son total d'appareils livrés depuis le début de l'année à 657, tandis que l'objectif annuel du constructeur aéronautique est fixé à 790. Le total d'avions livrés ... Lire la suite

  • Le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, en Floride, le 21 février 2025 ( AFP / CHANDAN KHANNA )
    Vers des humains "poissons rouges" : quand le PDG de Softbank imagine l'avenir de l'IA
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.12.2025 10:42 

    Le patron du géant japonais des communications, lancé à corps perdu dans la course à l'intelligence artificielle, a envisagé un futur où les superintelligences dépasseraient sans commune mesure les capacités du cerveau humain. "Elles seront 10.000 fois plus intelligentes ... Lire la suite

  • Un immeuble de bureaux dans le quartier financier depuis le gratte-ciel "Main tower" à Francfort
    Allemagne: L'économie devrait croître lentement en 2026, selon l'institut IW
    information fournie par Reuters 05.12.2025 10:28 

    par Rene Wagner et Maria Martinez La reprise économique de l'Allemagne restera modérée l'année prochaine en raison des difficultés des exportations et du ralentissement du commerce mondial, selon les prévisions de l'Institut économique allemand (IW) dont Reuters ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank