Bayer lance sa marque Aspirina sur le marché états-unien information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 15:55









(Zonebourse.com) - Bayer annonce la commercialisation aux États-Unis de sa marque Aspirina, numéro 1 des antidouleurs au Mexique, afin de cibler notamment la communauté hispanique.



Le groupe souligne l'attachement culturel et familial des consommateurs d'origine mexicaine et latino-américaine à ce produit, largement utilisé depuis des générations.



Aspirina affiche 99% de notoriété au Mexique, avec 67% d'utilisation régulière. Selon Mohamed Atef, directeur mondial de la marque Aspirin, cette extension de gamme répond à une stratégie centrée sur le consommateur et sur la reconnaissance des origines culturelles.



Aux États-Unis, Aspirina sera distribuée dans certains magasins Walmart et Walgreens, indique le laboratoire.





