Bayer lance la plateforme Co.Lab AdVenture en Chine pour accélérer l'innovation biotech
08/09/2025
Les premiers partenaires incluent Shanghai Industrial Investment Capital, Legend Capital, IDG Capital et Bayland Capital. Ces acteurs apporteront conseils stratégiques et opportunités ciblées aux start-up résidentes.
Selon Juergen Eckhardt, responsable du Business Development chez Bayer Pharmaceuticals, cette initiative 'vise à renforcer les collaborations avec les innovateurs et accélérer les solutions transformantes pour répondre aux défis de santé mondiaux'.
Cette annonce s'inscrit dans la stratégie d'innovation ouverte de Bayer, qui développe déjà en Chine des partenariats académiques et mène plus de 80% de ses grands essais cliniques multicentriques dans le pays.
Valeurs associées
|28,020 EUR
|XETRA
|-0,48%
