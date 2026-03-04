Bayer-La prévision de bénéfice 2026 déçoit les attentes

Bayer BAYGn.DE a annoncé mercredi un d'objectif de bénéfice 2026 inférieur aux attentes du marché, alors que le président du directoire du fabricant de médicaments peine à relancer le cours de l'action, pénalisé par des litiges coûteux et une dette financière importante.

Sur la base des taux de change en vigueur à fin 2025, Bayer prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) avant éléments exceptionnels compris entre 9,1 et 9,6 milliards d'euros.

La fourchette haute est légèrement inférieure aux attentes des analystes, qui tablaient sur 9,67 milliards d'euros dans un consensus publié sur le site web du groupe et après 9,67 milliards en 2025.

(Reportage Ludwig Burger et Patricia Weiss, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)