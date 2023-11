Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : jusqu'à -22% vers 32,6E information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 17:53









(CercleFinance.com) - Bayer se fait désintégrer de plus de 20% suite à l'accumulation des amendes liées aux procès contre sa filiale Monsanto, mais le coup de tabac du jour provient également de l'échec d'un candidat anti-coagulant qui est rejeté par la FDA.

Le titre pulvérise tous ses supports historiques et notamment son plus bas absolu des 40,3E du 29 octobre 2020 : la dernière oscillation entre 47 et 67E laisse craindre une poursuite de la correction en direction de... 27E, voire une division par 2 par rapport à ses précédents planchers (environ 20E).











