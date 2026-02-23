 Aller au contenu principal
Bayer intente une action en justice contre Johnson & Johnson et Janssen Biotech
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société pharmaceutique allemande Bayer BAYGn.DE a déclaré lundi qu'elle avait déposé une plainte devant un tribunal de New York contre Johnson & Johnson JNJ.N et Janssen Biotech Inc concernant son médicament Nubeqa contre le cancer de la prostate.

