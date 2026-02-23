Bayer intente une action en justice contre Johnson & Johnson et Janssen Biotech

La société pharmaceutique allemande Bayer BAYGn.DE a déclaré lundi qu'elle avait déposé une plainte devant un tribunal de New York contre Johnson & Johnson JNJ.N et Janssen Biotech Inc concernant son médicament Nubeqa contre le cancer de la prostate.