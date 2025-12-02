Bayer grimpe, l'administration US soutient sa demande de réduire les poursuites contre le Roundup

Bayer BAYGn.DE grimpe en Bourse mardi après que l'administration du président américain Donald Trump a soutenu la demande du groupe allemand visant à limiter les poursuites judiciaires liées à son herbicide Roundup.

À 09h01 GMT, l'action prend 11,96% à 34,12 euros.

Lundi, la Maison blanche a exhorté la Cour suprême des États-Unis à accepter la demande de Bayer visant à réduire les milliers de poursuites judiciaires affirmant que le Roundup provoque le cancer. L'administration américaine a soutenu l'argument du groupe pharmaceutique et biotechnologique selon lequel la loi fédérale interdit de telles poursuites. Bayer fait face à plus de 67.000 poursuites judiciaires de ce type devant les tribunaux fédéraux et d'État américains.

Les analystes de JPMorgan considèrent la recommandation de l'administration américaine comme une étape importante vers la limitation des litiges liés au glyphosate, alors que l'attention se porte désormais sur la décision de la Cour suprême des États-Unis.

"En conséquence, nous pensons que les actions refléteront en partie la possibilité d'une baisse des provisions requises et nous prévoyons donc une surperformance de 10 à 15% aujourd'hui", écrivent-ils dans une note publiée avant l'ouverture du marché.

Bayer a acquis le Roundup dans le cadre du rachat de Monsanto en 2018. Si de nombreuses personnes attribuent leurs cancers a leur exposition au Roundup, Bayer a déclaré que des études ont montré que son herbicide et son ingrédient actif, le glyphosate, sont sans danger pour l'homme.

