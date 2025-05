Bayer: examen prioritaire de la FDA pour le sevabertinib information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que la FDA a accordé un examen prioritaire à sevabertinib (BAY 2927088) pour le traitement des adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé, porteurs d'une mutation HER2/ERBB2, après échec d'un traitement systémique.



Ce traitement a démontré des résultats prometteurs dans l'étude de phase I/II SOHO-01, avec un taux de réponse de 70,5 % chez les patients naïfs de thérapie HER2 et de 35,3 % chez les patients préalablement traités.



Le médicament avait déjà reçu la désignation ' Breakthrough Therapy '.



'La désignation de revue prioritaire par la FDA marque une étape importante, validant l'urgence médicale et le potentiel du sevabertinib à y répondre', a commenté Christine Roth, vice-présidente exécutive chez Bayer.



Le profil de tolérance est jugé gérable, sans cas de pneumopathie interstitielle, souligne Bayer.





