Bayer: étude 'révolutionnaire' sur le vieillissement information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Bayer et Hurdle, une société spécialisée dans les technologies de la santé, annoncent avoir publié ' une étude révolutionnaire ' qui représente ' une avancée majeure dans la recherche sur le vieillissement '.



Cette étude introduit et valide un nouveau biomarqueur de méthylation de l'ADN basé sur la salive, conçu pour quantifier l'inflammation chronique systémique (ICS), que les chercheurs ont baptisé 'InflammAge'.



Selon Bayer, cette recherche démontre comment InflammAge peut aider efficacement les individus à quantifier et à évaluer les processus biologiques du vieillissement, offrant une alternative fiable et non invasive aux méthodes actuelles de mesure du vieillissement au niveau cellulaire, basées sur le sang ou d'autres tissus.



' Avec le vieillissement de la population mondiale, il devient de plus en plus important de mieux comprendre et de quantifier de manière fiable le vieillissement au niveau biologique ', ajoute Veronika Óvári, responsable médicale senior mondiale de la division Consumer Health de Bayer.



'Nous sommes ravis qu'InflammAge, un test salivaire simple et non invasif, puisse révolutionner les soins personnels et la gestion du vieillissement', conclut-elle.







