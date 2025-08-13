 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bayer et Kumquat Biosciences : accord de licence et de collaboration mondial exclusif
information fournie par AOF 13/08/2025 à 10:27

(AOF) - L’Allemand Bayer et l’Américain Kumquat Biosciences ont signé un accord de licence et de collaboration mondial exclusif pour le développement et la commercialisation de l’inhibiteur KRAS G12D de Kumquat, un candidat-médicament de précision contre les cancers du poumon, du côlon et du pancréas. L’accord prévoit que Kumquat Biosciences sera responsable du lancement et de la commercialisation, tandis que Bayer mènera à bien les activités de développement et de commercialisation.

En contrepartie, la société américaine recevra jusqu'à 1,3 milliard de dollars, incluant le paiement initial, les étapes cliniques et commerciales, ainsi que des redevances supplémentaires échelonnées sur les ventes nettes. Kumquat a conservé une option exclusive de négociation pour participer au partage des bénéfices aux États-Unis.

