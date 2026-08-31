Bayer en petite hausse après des avancées en cardiologie

Bayer a annoncé dimanche s'être vu accorder la présentation en dernière minute de nouvelles données d'un essai de phase III sur son agent d'imagerie candidat dans le diagnostic de l'amylose cardiaque, à l'occasion du congrès de la société européenne de cardiologie (ESC) qui se tient actuellement à Berlin.

Selon ces résultats dits "late-breaking" (acceptés au dernier moment), l'étude pivot a atteint ses principaux critères d'évaluation concernant la sensibilité et la spécificité pour le diagnostic de l'amylose cardiaque, sur la base de l'interprétation visuelle des scintigraphies, un type d'examen d'imagerie nucléaire.

Les critères d'évaluation secondaires, qui mesuraient quant à eux la performance diagnostique dans l'amylose à chaînes légères (AL) ainsi que dans l'amylose à transthyrétine (ATTR), ont également satisfait aux critères de succès préalablement définis, indique le groupe biopharmaceutique allemand dans un communiqué.

L'iode 124 évuzamitide (Iodine 124 Evuzamitide) est un radiotraceur expérimental injecté dans l'organisme avant une tomographie par émission de positons (TEP) afin de faciliter la visualisation chez les patients suspectés d'amylose cardiaque, une maladie rare qui se caractérise par l'accumulation de protéines dans les tissus cardiaques venant altérer la capacité du coeur à pomper efficacement le sang.

Des données dans l'hypertension et l'insuffisance cardiaque aussi

Bayer ajoute que d'autres données de dernière minute révèlent que sa finérénone a permis, en parallèle, de ralentir la dégradation des reins et de protéger le coeur chez des patients souffrant de maladie rénale causée par l'hypertension.

Enfin, sa filiale AskBio avait présenté dès samedi les premières données de son essai clinique de phase 2 sur l'umiposgène parvéc (AB-1002), une thérapie génique visant à traiter l'insuffisance cardiaque.

Alors que la phase de recrutement des patients est désormais terminée, celles-ci ont montré que les profils des patients recrutés correspondaient exactement au groupe cible recherché.

Les premiers résultats sur l'efficacité et la sécurité du traitement sont attendus pour le début de l'année 2027.

A la Bourse de Francfort, l'action Bayer progressait d'environ 0,2% lundi matin, dans un indice DAX en repli de plus de 0,6%.