Bayer dévoile des résultats positifs pour la prévention des AVC
information fournie par AOF 24/11/2025 à 10:47

(AOF) - Bayer (+8,54%, à 29,94 euros) se distingue en bourse et prend largement la tête du DAX 40. La société a publié des résultats positifs d’un essai de phase III concernant Asundexian, un inhibiteur oral administré une fois par jour. Avec un dosage de 50mg quotidien, ce traitement a significativement réduit le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique par rapport au placebo, les deux étant associés à un traitement antiplaquettaire, chez des patients ayant présenté un AVC ischémique non cardioembolique ou un AIT (accident ischémique transitoire) à haut risque.

Les résultats ont également dévoilé qu'il n'y avait pas eu d'augmentation du risque d'hémorragies majeures.

Le laboratoire allemand explique qu'environ 12 millions de personnes dans le monde subissent un AVC chaque année, et, parmi elles, entre 20 et 30% connaîtront un AVC récurrent.

Pour Jefferies, il s'agit d'un événement important de réduction du risque pour le portefeuille de Bayer. La potentielle commercialisation de ce produit offrirait des revenus significatifs dans la prévention secondaire de l'AVC. Le consensus Visible Alpha estime le pic des ventes à environ 1,4 milliard d'euros. En outre, pour Jefferies, " ce résultat renforce la position de Bayer à l'approche de la perte d'exclusivité de Xarelto et soutient le sentiment autour de l'exécution du pipeline ".

Les analystes de la banque d'investissement américaine sont à Conserver sur le titre Bayer, avec un objectif de cours de 25 euros.

