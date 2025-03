Bayer : dévisse de -9% vers 21,9E information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 14:13









(CercleFinance.com) - Bayer dévisse de -9% vers 21,9E suite à une condamnation à 2,1Mds$ dans l'état américain de Géorgie à un plaignant qui accuse le Roundup d'avoir impacté gravement sa santé.

Cet herbicide a déjà coûté 10Mds$ d'amende à Bayer/Monsanto aux Etats Unis.

Le titre risque d'aller rechercher un support situé vers 20,7E le 11 février.





