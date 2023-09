Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: développe ses activités de fruits et légumes information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Bayer annonce un accord avec la société britannique NIAB pour l'acquisition de son portefeuille de produits de production de fraises et de son portefeuille commercial.



Bayer mettra davantage l'accent sur les producteurs professionnels de cultures protégées afin de répondre à la demande croissante des consommateurs et des détaillants pour des fraises.



' Les fraises sont la culture fruitière qui connaît la croissance la plus rapide, la demande dépassant l'offre tout au long de l'année. En fait, les fraises sont les leaders de la catégorie des fruits et légumes, représentant plus de 23% des ventes de fruits frais ', a déclaré Inci Dannenberg, responsable de l'activité Légumes de Bayer.





