Bayer: des nouveaux produits pour la ménopause

(CercleFinance.com) - Bayer UK annonce le lancement d'un nouveau centre éducatif et la nouvelle gamme de produits CanesMeno® pour transformer la prise en charge de la ménopause.



La nouvelle marque CanesMeno® a été conçue par des experts pour aider les quelque 13 millions de femmes du Royaume-Uni qui sont actuellement en périménopause ou ménopausées (soit un tiers de la population féminine du Royaume-Uni) à gérer leur ménopause en toute confiance.



La proposition holistique CanesMeno® de Bayer est issue de la première marque britannique de santé intime féminine Canesten, qui a plus de 40 ans d'héritage et d'expertise.



L'ambition de Bayer est de déployer ce produit à l'échelle mondiale sur d'autres marchés à l'avenir.



'Avec l'introduction du centre CanesMeno et de la gamme de produits, nous répondons à ces besoins en leur donnant les connaissances et les options nécessaires pour mieux gérer leur ménopause ' a déclaré David Evendon-Challis, Chief Scientific and Marketing Officer.





