Bayer: contrat HPA avec Iberdrola dans les Asturies information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 15:49









(CercleFinance.com) - Iberdrola a annoncé mardi la signature avec Bayer d'un contrat prévoyant la production de chaleur sur le site industriel de La Felguera que le groupe chimique allemand exploite dans les Asturies, au nord-ouest de l'Espagne.



Aux termes de l'accord, la société espagnole d'électricité a prévu d'installer un système innovant de stockage thermique qui sera située à côté de l'usine de Bayer.



Iberdrola sera chargée de transformer l'électricité 100% renouvelable provenant d'une installation d'autoconsommation adjacente et de ses différentes centrales renouvelables en vapeur dont Bayer a besoin pour développer son activité.



Les contrats de chaleur verte dits 'HPA' (heat purchase agreement), les actifs de production comme les chaudières biomasse ou le traitement des déchets se trouvent nécessairement à proximité du site ou sur le site, avant d'être connectés via un réseau dédié d'eau chaude ou de vapeur.





