Bayer confie son marketing mondial 'Consumer Health' à Interpublic
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 16:16

Bayer annonce que sa division Consumer Health a choisi Interpublic Group (IPG) comme partenaire global pour la création, la production et les médias. Le mandat couvre l'ensemble des marques de santé grand public, dont Aspirin, Bepanthen, Claritin et Canesten.

Cette approche intégrée vise à renforcer la notoriété et la confiance des consommateurs, tout en exploitant les outils d'intelligence artificielle générative pour personnaliser davantage les contenus à l'échelle locale. Le nouveau modèle doit concilier individualisation et efficacité.

David Evendon-Challis, dirigeant de Consumer Health, estime qu'IPG 'comprend comment données, IA et créativité doivent converger dans cette nouvelle ère'. Philippe Krakowsky, directeur général d'IPG, ajoute que cette collaboration permettra de proposer 'des idées audacieuses, des médias plus intelligents et une production technologique accélérant la croissance'.

La mise en place progressive du dispositif se conclura par un lancement opérationnel prévu au 1er janvier

