Bayer confie son marketing mondial 'Consumer Health' à Interpublic
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 16:16
Cette approche intégrée vise à renforcer la notoriété et la confiance des consommateurs, tout en exploitant les outils d'intelligence artificielle générative pour personnaliser davantage les contenus à l'échelle locale. Le nouveau modèle doit concilier individualisation et efficacité.
David Evendon-Challis, dirigeant de Consumer Health, estime qu'IPG 'comprend comment données, IA et créativité doivent converger dans cette nouvelle ère'. Philippe Krakowsky, directeur général d'IPG, ajoute que cette collaboration permettra de proposer 'des idées audacieuses, des médias plus intelligents et une production technologique accélérant la croissance'.
La mise en place progressive du dispositif se conclura par un lancement opérationnel prévu au 1er janvier
Valeurs associées
|28,225 EUR
|XETRA
|+1,84%
A lire aussi
-
Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé mardi être visé par une enquête de la Commission européenne, celle-ci précisant qu'un éventuel abus de position dominante était examiné. "Sanofi confirme que des représentants de la Commission européenne se sont ... Lire la suite
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer, dont l'impopularité atteint des sommets, a appelé mardi à refuser "la voie du déclin" proposée par l'extrême droite et a défendu la diversité culturelle du Royaume-Uni, dans un discours offensif au congrès annuel du ... Lire la suite
-
(AOF) - Conformément à son modèle d’affaires dans les renouvelables, TotalEnergies annonce la finalisation de la cession de 50% d’un portefeuille éolien et solaire de 270 MW en France à un fonds d’investissement géré par Eiffel Investment Group. Cette transaction ... Lire la suite
-
Dans un discours d'une rare violence politique, Donald Trump a appelé mardi les généraux et amiraux américains à se mobiliser contre "l'ennemi de l'intérieur", en attaquant les immigrés sans papiers, la presse et ses opposants politiques. L'initiative prise par ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer