BAYER CONCLUT UN ACCORD DE 1,6 MILLIARD DE DOLLARS AUX USA SUR L'IMPLANT CONTRACEPTIF ESSURE FRANCFORT (Reuters) - Bayer a annoncé jeudi le versement de 1,6 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros) pour mettre fin à la majorité des plaintes aux Etats-Unis liées à son implant contraceptif Essure. Cet accord concerne environ 90% des quelque 39.000 actions en justice, les plaignantes accusant le dispositif médical de leur avoir causé des blessures, a déclaré le groupe allemand, en discussion avec l'avocat des autres plaignantes. Cet accord n'est pas "une reconnaissance d'actes répréhensibles ou d'une responsabilité de Bayer", a précisé le groupe. Bayer avait annoncé en 2018 la suppression progressive d'Essure des Etats-Unis, une décision qui, selon la société, était due à la baisse des ventes du dispositif et non à des problèmes de sécurité. En juin dernier, Bayer a conclu un accord de 10,9 milliards de dollars pour mettre un terme aux procédures américaines concernant le Roundup, son herbicide à base de glyphosate accusé d'être cancérigène. (Tom Sims, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BAYER XETRA -1.86%