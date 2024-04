Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: collaboration stratégique avec Evotec information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Bayer et Evotec ont annoncé un développement de leur collaboration stratégique vers des traitements de précision innovants pour les maladies cardiovasculaires (MCV).



La collaboration vise à identifier et à valider de nouvelles cibles, dans le but de construire un portefeuille de thérapies de cardiologie de précision à l'aide de cellules souches pluripotentes induites humaines (CSPi).



Selon les termes de l'accord, les deux sociétés contribueront à la mise en place de cibles médicamenteuses et d'un ensemble complet de plateformes technologiques pour le développement d'options thérapeutiques innovantes.



' Nous demeurons déterminés à mettre au point des thérapies novatrices pour les patients qui en ont besoin et à nous attaquer au lourd fardeau des maladies cardiovasculaires. ' a déclaré Juergen Eckhardt, M.D., responsable du développement commercial et des licences au sein de la division pharmaceutique de Bayer.





