Bayer chute après avoir dévoilé son plan pour régler les litiges liés au Roundup aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 10:33
Bayer a donc annoncé un plan d'indemnisation à long terme pour résoudre les réclamations actuelles et futures sur son herbicide, alléguant des cas de lymphome non hodgkinien. Les principaux cabinets d'avocats représentant les plaignants ont déposé une requête afin d'obtenir l'approbation préliminaire de règlement auprès du tribunal de la ville de St. Louis, dans l'Etat du Missouri.
Le groupe précise que ce recours collectif et l'examen par la Cour suprême de l'affaire Durnell, constituent des étapes indépendamment nécessaires et mutuellement complémentaires de la stratégie multidimensionnelle de l'entreprise.
Monsanto, acquis par Bayer en 2018 pour environ 63 milliards de dollars, devrait procéder à des paiements annuels plafonnés dégressifs sur une période allant jusqu'à 21 ans et pour un montant total de 7,25 milliards de dollars après validation par le tribunal. Avec ce flux de paiements à long terme, l'entreprise s'offre une certitude et un contrôle accrus sur ses coûts liés aux réclamations actuelles et aux plaignants futurs potentiels.
En outre, Monsanto a également conclu des accords confidentiels pour régler certains autres dossiers relatifs au Roundup (qui contient du glyphosate).
Au niveau financier, au total, et sous réserve d'un audit final, ces résolutions, incluant les frais de justice, entraîneront une augmentation de la provision et des passifs pour litiges qui passera de 7,8 milliards d'euros (dont 6,5 milliards pour le glyphosate) au 30 septembre 2025, à 11,8 milliards d'euros (dont 9,6 milliards pour le glyphosate).
Sur la base d'une première estimation des paiements liés aux litiges d'environ 5 milliards d'euros en 226, Bayer prévoit un flux de trésorerie disponible négatif pour cette année. Enfin, pour refléter ces accords dans ses états financiers, la société a décidé de reporter l'annonce de ses résultats annuels 2025 et de ses prévisions 2026 au 4 mars.
Des points encore à surveiller
Les analystes de Jefferies ont indiqué qu'il restait toutefois trois risques résiduels : l'approbation finale par le tribunal (sachant que le précédent projet d'accord de 2020 avait été rejeté), le taux de retrait, qui pourrait entraîner une résiliation de l'accord et la décision Durnell. Leur recommandation sur le titre est à conserver, avec une cible de cours de 25 euros, soit un potentiel de baisse de 49% par rapport au cours de clôture d'hier.
Pour Abhishek Raval d'AlphaValue, le point positif réside dans les modalités de l'accord proposé, notamment la durée, 21 ans, et le fait que les paiements soient annuels et dégressifs. L'analyste estime que les décaissements pour l'année 2026 s'élèveront à environ 5 milliards d'euros. Autre élément important, ces paiements futurs devraient être financés par des obligations senior et des instruments bénéficiant d'un "equity-credit" des agences de notation, des titres à long terme, subordonnés à la dette senior, avec une capacité de report des intérêts ou d'absorption des pertes. L'entreprise n'aura pas recours à une augmentation de capital. Chez AlphaValue, une augmentation de capital de 6,5 milliards d'euros avait justement été envisagée en 2026 avec une décote, ce qui aurait accru le nombre d'actions de plus de 20%.
Enfin, chez All Invest Securities, malgré un impact financier significatif à court terme, les analystes relèvent surtout la perspective du règlement structuré d'un dossier juridique emblématique. Ils saluent également la réduction de l'incertitude judiciaire, le principal facteur de décote pesant sur le titre depuis plusieurs années.
Valeurs associées
|45,350 EUR
|XETRA
|-8,04%
A lire aussi
-
Le groupe Casino, très endetté, repousse jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière", a-t-il annoncé mercredi. Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...) ... Lire la suite
-
L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole. Le groupe, basé à Baar ... Lire la suite
-
Les négociateurs ukrainiens et russes ont entamé mercredi une deuxième journée de négociations à Genève alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est plaint de subir une pression excessive de la part de son homologue américain Donald Trump pour parvenir ... Lire la suite
-
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, se concentre sur son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de son mandat, a déclaré mercredi un porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer