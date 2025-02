Bayer: Beyonttra approuvé par l'UE dans l'ATTR-CM information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi que la Commission européenne avait autorisé la mise sur le marché de Beyonttra (acoramidis) dans le traitement de l'amylose cardiaque à transthyrétine (ATTR-CM).



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique allemand indique qu'il prévoit de commencer à commercialiser Beyonttra sur le marché européen dans le courant du premier semestre.



Acoramidis, développé par BridgeBio Pharma, avait déjà été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine en novembre dernier.



Si BridgeBio en détient les droits de commercialisation pour les Etats-Unis, Bayer en a acquis les droits exclusifs pour l'Europe.



La cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM) est une maladie rare et sous-diagnostiquée susceptible d'engager le pronostic vital des personnes affectées.





Valeurs associées BAYER 20,73 EUR XETRA -1,38%