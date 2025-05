Bayer: avis positif de l'UE pour le traitement Eylea information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif recommandant une prolongation de l'étiquetage d'Eylea 8 mg.



Cette extension permet d'étendre les intervalles de traitement jusqu'à 6 mois pour le traitement de deux maladies rétiniennes majeures, la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (humide) et l'oedème maculaire diabétique (OMD), après approbation par la Commission européenne.



L'avis du comité des médicaments à usage humain (CHMP) est basé sur les résultats des essais cliniques pivots PULSAR dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (humide) et PHOTON dans l'oedème maculaire diabétique (OMD).



28 % des patients dans l'OMD et 24 % des patients dans la DMLA nD ont eu un dernier intervalle de traitement de 6 mois au bout de trois ans.



La décision de la Commission européenne est attendue dans les prochaines semaines.



' À la suite de l'approbation de la Commission européenne, des intervalles de traitement prolongés pouvant aller jusqu'à 6 mois avec Eylea peuvent réduire considérablement la fréquence des injections et des visites à la clinique pour les patients ', a déclaré Christine Roth, vice-présidente exécutive, Stratégie mondiale des produits et commercialisation, et membre de l'équipe de direction des produits pharmaceutiques de Bayer.





Valeurs associées BAYER 25,0000 EUR XETRA +2,63%