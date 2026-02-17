Bayer avance dans le règlement des litiges américains liés au Roundup
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 18:29
Le groupe allemand compte ainsi résoudre les réclamations actuelles et futures sur son herbicide, alléguant des cas de lymphome non hodgkinien par le biais d'un programme d'indemnisation à long terme. Bayer précise que les principaux cabinets d'avocats représentant les plaignants ont déposé aujourd'hui une requête en vue d'obtenir l'approbation préliminaire de règlement auprès du tribunal de la ville St. Louis, dans le Missouri.
Autre précision, ce recours collectif et l'examen par la Cour suprême de l'affaire Durnell, constituent des étapes indépendamment nécessaires et mutuellement complémentaires de la stratégie multidimensionnelle de l'entreprise.
Dans le détail, Monsanto, qui a été racheté par Bayer en 2018 pour environ 63 milliards de dollars, effectuera des paiements annuels plafonnés dégressifs sur une période allant jusqu'à 21 ans, pour un montant total de 7,25 milliards de dollars après approbation du tribunal. Ce flux de paiements à long terme offrira à l'entreprise une certitude et un contrôle accrus sur ses coûts liés aux réclamations actuelles et aux plaignants futurs potentiels.
En outre, Monsanto a également conclu des accords confidentiels pour régler certains autres dossiers relatifs au Roundup (qui contient du glyphosate).
Au niveau financier, au total, et sous réserve d'un audit final, ces résolutions, incluant les frais de justice, entraîneront une augmentation de la provision et des passifs pour litiges qui passera de 7,8 milliards d'euros (dont 6,5 milliards pour le glyphosate) au 30 septembre 2025, à 11,8 milliards d'euros (dont 9,6 milliards pour le glyphosate).
Sur la base d'une première estimation des paiements liés aux litiges d'environ 5 milliards d'euros en 226, Bayer prévoit un flux de trésorerie disponible négatif pour cette année. Enfin, pour refléter ces accords dans ses états financiers, la société a décidé de reporter l'annonce de ses résultats annuels 2025 et de ses prévisions 2026 au 4 mars.
Valeurs associées
|49,315 EUR
|XETRA
|+7,35%
A lire aussi
-
Face à une pile interminable de procès visant sa filiale Monsanto, le géant allemand de l'agrochimie Bayer s'est résolu à un douloureux accord financier aux Etats-Unis pour régler les litiges sur le Roundup, son herbicide au glyphosate accusé d'être cancérigène. ... Lire la suite
-
Monsanto, filiale du géant allemand de l'agrochimie Bayer, a annoncé mardi aux États-Unis un accord pouvant atteindre 7,25 milliards de dollars pour régler les plaintes "en cours et futures" concernant le Roundup, son herbicide au glyphosate accusé d'être cancérigène. ... Lire la suite
-
M6 annonce 80 millions d'euros d'économies d'ici 2030, invoquant publicité en recul et "progrès de l'IA"
Le groupe M6 a annoncé mardi "un plan d'économies de 80 millions d'euros à horizon 2030", compte tenu des perspectives à la baisse du marché publicitaire et des progrès permis par l'intelligence artificielle. Cela représente une réduction sur cinq ans d'"environ ... Lire la suite
-
Quand il passe devant ce qu'il reste de cet immeuble du village de Qannarit, dans le sud du Liban, Ali al-Dorr préfère détourner le regard. Le bâtiment a été soufflé le mois dernier par une frappe israélienne, dans laquelle son fils a tout perdu. Des cahiers, des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer