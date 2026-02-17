 Aller au contenu principal
Bayer avance dans le règlement des litiges américains liés au Roundup
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 18:29

Bayer a confirmé des rumeurs apparues en milieu d'après-midi concernant un règlement de recours collectif à l'échelle nationale américaine sur les litiges liés au Roundup.

Le groupe allemand compte ainsi résoudre les réclamations actuelles et futures sur son herbicide, alléguant des cas de lymphome non hodgkinien par le biais d'un programme d'indemnisation à long terme. Bayer précise que les principaux cabinets d'avocats représentant les plaignants ont déposé aujourd'hui une requête en vue d'obtenir l'approbation préliminaire de règlement auprès du tribunal de la ville St. Louis, dans le Missouri.

Autre précision, ce recours collectif et l'examen par la Cour suprême de l'affaire Durnell, constituent des étapes indépendamment nécessaires et mutuellement complémentaires de la stratégie multidimensionnelle de l'entreprise.

Dans le détail, Monsanto, qui a été racheté par Bayer en 2018 pour environ 63 milliards de dollars, effectuera des paiements annuels plafonnés dégressifs sur une période allant jusqu'à 21 ans, pour un montant total de 7,25 milliards de dollars après approbation du tribunal. Ce flux de paiements à long terme offrira à l'entreprise une certitude et un contrôle accrus sur ses coûts liés aux réclamations actuelles et aux plaignants futurs potentiels.

En outre, Monsanto a également conclu des accords confidentiels pour régler certains autres dossiers relatifs au Roundup (qui contient du glyphosate).

Au niveau financier, au total, et sous réserve d'un audit final, ces résolutions, incluant les frais de justice, entraîneront une augmentation de la provision et des passifs pour litiges qui passera de 7,8 milliards d'euros (dont 6,5 milliards pour le glyphosate) au 30 septembre 2025, à 11,8 milliards d'euros (dont 9,6 milliards pour le glyphosate).

Sur la base d'une première estimation des paiements liés aux litiges d'environ 5 milliards d'euros en 226, Bayer prévoit un flux de trésorerie disponible négatif pour cette année. Enfin, pour refléter ces accords dans ses états financiers, la société a décidé de reporter l'annonce de ses résultats annuels 2025 et de ses prévisions 2026 au 4 mars.

