Bayer: AskBio fait progresser un essai clinique information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - AskBio fait progresser l'essai clinique de thérapie génique pour la dystrophie musculaire des ceintures de type 2I/R9 avec dosage du premier participant dans la deuxième cohorte.



AskBio est une société de thérapie génique détenue en propriété exclusive et exploitée indépendamment en tant que filiale de Bayer.



La recommandation du Data Safety Monitoring Board (DSMB) de lancer une deuxième cohorte fait suite à l'examen des données de sécurité de l'essai de phase 1/Phase 2 LION-CS101 pour AB-1003. Le recrutement de la deuxième cohorte est en cours.



' L'administration du dosage au premier participant de la deuxième cohorte de l'essai est une bonne nouvelle pour les personnes vivant avec LGMD2I/R9. Il s'agit d'un type rare et débilitant de dystrophie musculaire, et cette avancée rapproche encore plus l'achèvement de l'essai LION-CS101' a déclaré Nicholas Johnson, MD, chercheur principal et vice-président de la recherche au Département de neurologie de la faculté de médecine de l'Université du Commonwealth de Virginie.





