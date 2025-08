Bayer : alerte baissière sous 27,3E information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 10:37









(Zonebourse.com) - Bayer valide une alerte baissière sous 27,3E (plancher des 15 et 31 juillet) et semble filer tout droit vers le support des 25,5E du 30 juin, lequel coïncide avec le 'gap' des 25,48E du 4 juin.

Un autre palier de soutien se dessine ensuite vers 24,6/24,65E (testé du 26 au 30 mai dernier).





