Bayer affirme que les États-Unis ne lui ont pas demandé de négocier les prix des médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur de la division pharmaceutique de Bayer BAYGn.DE a déclaré vendredi aux actionnaires du groupe, lors de leur assemblée générale annuelle, que le gouvernement américain n'avait pour l'instant pas officiellement demandé à Bayer de négocier les prix des médicaments .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer