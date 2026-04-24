Bayer affirme que les États-Unis ne lui ont pas demandé de négocier les prix des médicaments

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Le directeur de la division pharmaceutique de Bayer BAYGn.DE a déclaré vendredi aux actionnaires du groupe, lors de leur assemblée générale annuelle, que le gouvernement américain n'avait pour l'instant pas officiellement demandé à Bayer de négocier les prix des médicaments .