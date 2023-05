Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: accord de collaboration avec Bicycle Therapeutic information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 16:26









(CercleFinance.com) - Bicycle Therapeutic a annoncé mercredi avoir établi avec l'allemand Bayer un accord de collaboration stratégique portant sur la recherche autour de l'utilisation des peptides bicycliques en oncologie.



Les deux partenaires disent vouloir s'appuyer sur la technologie de synthèse de peptides bicycliques mise au point par Bicycle afin de développer des thérapies ciblées contre le cancer.



Bicycle Therapeutics développe des chaînes d'acides aminés appelées peptides qui peuvent être élaborées synthétiquement, avec la caractéristique de permettre une forte pénétration des tumeurs tout en laissant les cellules saines intactes.



Aux termes de l'accord, Bicycle va recevoir de la part de Bayer un premier versement de 45 millions de dollars qui pourrait s'assortir d'autres paiements d'étape susceptibles d'atteindre 1,7 milliard de dollars, sans compter les redevances sur d'éventuels produits futurs.



Suite à cette annonce, l'action Bicycle grimpait de 4,5% mercredi sur le Nasdaq.





Valeurs associées BAYER XETRA 0.00%