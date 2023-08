Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bayer: accord de collaboration autour des Tregs avec bit.bio information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 15:32

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé hier que sa filiale BlueRock Therapeutics avait signé un accord de collaboration et d'option avec bit.bio, la société codant des cellules humaines pour de nouveaux traitements, pour la découverte et la fabrication de Tregs, soit des cellules T régulatrices dérivées d'iPSChumaines (cellules souches pluripotentes induites), pour une utilisation dans la création de thérapeutiques.



'Les Tregs jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre du système immunitaire de l'organisme et dans le contrôle des réactions immunitaires excessives', a déclaré Stefan Irion, MD, directeur scientifique de BlueRock Therapeutics.



'Les thérapies à base de Treg dérivées d'iPSC ont le potentiel de traiter un large éventail de troubles auto-immuns et inflammatoires, et nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe bit.bio pour explorer comment leur technologie de programmation cellulaire opti-ox peut accélérer nos efforts pour découvrir et fabriquer des Treg à partir d'iPSC', fait savoir Bayer.