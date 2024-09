Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: a reçu une approbation de l'EMA information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 12:04









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé la seringue préremplie pour l'administration d'Eylea 8 mg (114,3 mg/ml solution injectable) dans l'Union européenne.



La nouvelle seringue préremplie OcuClick™ offrira aux ophtalmologistes un moyen simple et efficace d'administrer avec précision la dose de 70 microlitres d'Eylea 8 mg pour les indications approuvées de la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (humide) et de l'oedème maculaire diabétique (OMD).



L'Allemagne sera l'un des premiers marchés où la seringue préremplie sera lancée.



' Cette méthode d'application simple, facile et précise profitera grandement aux ophtalmologistes et aux patients, car elle permettra un traitement rapide et précis ', a déclaré le professeur d'université Dr. med Oliver Zeitz, consultant principal et directeur du département d'ophtalmologie du Charité Campus Benjamin Franklin, à Berlin, en Allemagne.



'OcuClick offre au médecin un excellent contrôle, une précision et une simplicité pour l'administration d'Eylea 8 mg' a déclaré Christine Roth, vice-présidente exécutive, Stratégie mondiale des produits et commercialisation, et membre de l'équipe de direction des produits pharmaceutiques de Bayer.





Valeurs associées BAYER 28,95 EUR XETRA +0,12%