Bayer: a placé avec succès 5,75 Mds$ d'obligations

(CercleFinance.com) - Bayer a placé avec succès des obligations d'un montant de 5,75 milliards de dollars américains, qui seront émises par sa filiale Bayer US Finance LLC, située à Saint-Louis, aux États-Unis, et garanties par Bayer.



Les notations attendues des obligations sont Baa2 par Moody's, BBB par S&P et BBB+ par Fitch.



Le placement comprend cinq tranches de maturités comprises entre 3 et 30 ans et s'adresse exclusivement aux investisseurs institutionnels.



Toutes les tranches ont été sursouscrites plusieurs fois. Bayer a l'intention d'utiliser le produit net aux fins générales de l'entreprise. La clôture de la transaction est attendue le 21 novembre 2023.





