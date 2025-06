Bayer : -5% sous 25,5E, support à 24,8E information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 16:38









(CercleFinance.com) - Bayer chute de -5% sous 25,5E et referme le 'gap' des 25,48E du 4 juin.

Le prochain support se dessine vers 24,8E, l'ex-résistance des 6 et 18 mars dernier.

Bayer trouvera ensuite du soutien vers 22,2E, le plancher de la mi-mai.





Valeurs associées BAYER 25,7200 EUR XETRA -4,65%