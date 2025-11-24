 Aller au contenu principal
Bayer : +12%, maintient Francfort à flot
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 13:56

Bayer s'envole de +12% vers 31E, et maintient Francfort à flot grâce à la divulgation de résultats encourageants concernant un traitement contre les AVC.
Le franchissement de la résistance des 30E (ou 30,44E du 1er octobre ou 14 mai 2024), via un énorme 'gap' au-dessus des 27,77E est prometteur : la prochaine cible devrait se situer vers 35,9E (ex-zénith du 8 janvier 2024), la suivant vers 40,7E ('gap' du17/11/2023).

BAYER
30,480 EUR XETRA +10,49%
