Bayer : +12%, maintient Francfort à flot
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 13:56
Le franchissement de la résistance des 30E (ou 30,44E du 1er octobre ou 14 mai 2024), via un énorme 'gap' au-dessus des 27,77E est prometteur : la prochaine cible devrait se situer vers 35,9E (ex-zénith du 8 janvier 2024), la suivant vers 40,7E ('gap' du17/11/2023).
Valeurs associées
|30,480 EUR
|XETRA
|+10,49%
A lire aussi
-
Le moral des patrons allemands est reparti à la baisse en novembre, davantage qu'attendu par les observateurs, signe que les annonces de réformes et d'augmentation des dépenses publiques par le gouvernement ont du mal à convaincre. Le baromètre Ifo, qui mesure ... Lire la suite
-
Bruxelles a prévenu lundi que le projet de rachat par la major Universal music group (UMG) de la société américaine de gestion de droits musicaux Downtown risquait de réduire la concurrence dans l'industrie musicale. La Commission européenne, qui a lancé en juillet ... Lire la suite
-
Le chancelier allemand a insisté lundi pour que la Russie rejoigne la table des négociations sur un plan de paix pour l'Ukraine, au lendemain de pourparlers à Genève ayant donné lieu à un "nouvel élan", mais qui nécessitent encore "du travail" selon Kiev et l'UE. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer