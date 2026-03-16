Baxter progresse suite à l'annonce de la transition du directeur financier

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16 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Baxter International BAX.N augmentent de 1,9 % à 17,72 $ avant la mise sur le marché

** BAX annonce que Joel Grade, directeur financier de , quittera ses fonctions et sera remplacé par Anita Zielinski à titre intérimaire, avec effet immédiat

** La société indique que Joel Grade quitte la société pour donner la priorité à des questions familiales, mais qu'il continuera à servir la société en tant que conseiller jusqu'au 30 avril 2026

** À la dernière clôture, l'action BAX était en baisse de ~9% depuis le début de l'année