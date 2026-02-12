Baxter prévoit un bénéfice 2026 inférieur aux estimations de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits médicaux Baxter BAX.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, en raison de l'impact persistant des perturbations liées aux ouragans dans une unité de fabrication clé.

Baxter prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 1,85 et 2,05 dollars par action, bien en dessous des attentes moyennes des analystes de 2,25 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.