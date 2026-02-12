Baxter chute en raison de prévisions de bénéfices à la baisse pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Baxter International BAX.N chutent de 16% à 18,64 $ avant le marché
** La société prévoit un bénéfice 2026 compris entre 1,85 $ et 2,05 $ par action, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,25 $, selon les données compilées par LSEG
** BAX annonce un bénéfice par action ajusté de 36 cents au 4ème trimestre, loin des estimations de 54 cents
** La société affiche des revenus de 2,97 milliards de dollars au 4ème trimestre, par rapport à une estimation de 2,82 milliards de dollars
** L'action BAX a chuté de 34% en 2025
