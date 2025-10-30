 Aller au contenu principal
Baxter chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fabricant de produits médicaux Baxter International BAX.N chutent de 11,2 % à 19,91 $ avant le marché

** La société s'attend maintenant à un bénéfice annuel ajusté entre 2,35 $ et 2,40 $ par action, en baisse par rapport à sa projection précédente de 2,42 $ et 2,52 $ par action; les analystes s'attendent à un bénéfice de 2,44 $ par action, selon les données compilées par le LSEG

** La société a déclaré un chiffre d'affaires de 2,84 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 2,88 milliards de dollars

** La société affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 69 cents par action, dépassant les estimations de 60 cents

** A la dernière clôture, l'action BAX était en baisse de 23,1% depuis le début de l'année

