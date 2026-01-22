"Battlefield 6", jeu vidéo le plus lucratif aux Etats-Unis en 2025

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

"Battlefield 6", nouvel opus de la franchise de jeux de tir d'Electronic Arts (EA), arrive en tête des jeux vidéo qui ont généré le plus d'argent aux Etats-Unis en 2025, selon les chiffres du cabinet Circana publiés jeudi.

Développé par plusieurs studios dans le monde dont le suédois Dice, créateur de la saga, "Battlefield 6" s'était écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires les trois premiers jours de sa commercialisation en octobre.

Il plonge le joueur dans un conflit moderne où les Etats-Unis entrent en guerre avec une milice privée, soutenue par d'anciens membres de l'OTAN. Le succès de "Battlefield" repose notamment sur ses parties en ligne.

C'est la première fois qu'un épisode de cette saga, vieille de près de 25 ans, atteint le top de ce classement.

"Battlefield 6" détrône ainsi son principal concurrent, la série des jeux de guerre "Call of Duty", dont l'opus "Black Ops 6" avait terminé en haut du classement en 2024.

Cette année, "Call of Duty: Black Ops 7" ne se classe qu'à la cinquième place, signe que ce nouvel épisode n'a pas totalement convaincu l'immense base de fans de la série d'Activision.

Electronic Arts, éditeur américain de "Battlefield 6", a été racheté fin 2024 par un consortium composé du fonds souverain saoudien PIF, ainsi que des sociétés d'investissement américaines Silver Lake et Affinity Partners.

Le jeu de basket "NBA 2K26" et un autre jeu de tir, "Borderlands 4", tous deux édités par le géant américain Take-Two Interactive, complètent le podium.

Sur l'année, le marché américain du jeu vidéo a grossi de 1,4% par rapport à 2024, pour s'établir à 60,6 milliards de dollars.

Les ventes de jeux et de contenu en ligne aux Etats-Unis sont en hausse de 1% sur l'année, notamment portées par les abonnements à des services en ligne (+20%).

La sortie de la Nintendo Switch 2 en juin, dernière console du géant japonais, a fait grimper les ventes de consoles de 9%. Elle s'est écoulée à plus de 4,4 millions d'exemplaires outre-atlantique, selon Circana.

A eux seuls, les jeux mobiles ont pesé pour près de 26 milliards de dollars en 2025 sur le marché américain, un chiffre stable sur un an, selon le rapport "State of Mobile 2026" publié par l'agence d'analyse Sensor Tower.

Le classement établi par Circana se base sur les ventes de jeux complets physiques et numériques (sur les plateformes de vente de Nintendo, PlayStation, Xbox et PC) d'une quinzaine d'éditeurs et de studios internationaux.