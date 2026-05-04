Batteries-L'ancien pdt de Panasonic Energy USA va diriger ACC

Automotive Cells Company (ACC), qui opère une gigafactory en France pour Stellantis et Mercedes, a annoncé lundi la nomination d'Allan Swan comme nouveau directeur général pour accompagner la délicate montée en cadence de la production.
Allan Swan, 62 ans, de nationalité américano-britannique, a précédemment occupé le poste de président de Panasonic Energy USA, où il a mené "avec succès la mise en opérations de deux nouvelles gigafactories de batteries fournissant Tesla", a précisé ACC dans un communiqué.
Il remplace depuis le 1er mai Yann Vincent, dirigeant historique d'ACC depuis sa création six ans plus tôt, qui part à la retraite.
Coentreprise détenue par Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies, ACC exploite l'une des principales gigafactory voulue par l'Europe pour réduire la très forte dépendance du continent aux approvisionnements asiatiques de batteries pour véhicules électriques.
"La nomination d'Allan Swan (...) est un signal clair de l'engagement des actionnaires envers ACC", a déclaré Alex Nediger, président du conseil d'administration, cité dans le communiqué.
"Son expertise avérée dans la fabrication de batteries à grande échelle et son leadership dans des environnements industriels à forte croissance seront essentiels alors qu'ACC continue de monter en cadence et renforce sa position de pionnier européen", a-t-il ajouté.
(Reportage Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)
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