Batteries-L'ancien pdt de Panasonic Energy USA va diriger ACC

Automotive Cells ‌Company (ACC), qui opère une gigafactory en France pour ​Stellantis et Mercedes, a annoncé lundi la nomination d'Allan Swan comme nouveau directeur général pour accompagner la ​délicate montée en cadence de la production.

Allan Swan, 62 ans, ​de nationalité américano-britannique, a précédemment ⁠occupé le poste de président de Panasonic Energy ‌USA, où il a mené "avec succès la mise en opérations de deux nouvelles ​gigafactories de batteries ‌fournissant Tesla", a précisé ACC dans un ⁠communiqué.

Il remplace depuis le 1er mai Yann Vincent, dirigeant historique d'ACC depuis sa création six ans ⁠plus tôt, ‌qui part à la retraite.

Coentreprise détenue par ⁠Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies, ACC exploite l'une des ‌principales gigafactory voulue par l'Europe pour ⁠réduire la très forte dépendance du continent ⁠aux approvisionnements asiatiques ‌de batteries pour véhicules électriques.

"La nomination d'Allan Swan (...) ​est un signal clair ‌de l'engagement des actionnaires envers ACC", a déclaré Alex Nediger, président du ​conseil d'administration, cité dans le communiqué.

"Son expertise avérée dans la fabrication de batteries à ⁠grande échelle et son leadership dans des environnements industriels à forte croissance seront essentiels alors qu'ACC continue de monter en cadence et renforce sa position de pionnier européen", a-t-il ajouté.

(Reportage Gilles Guillaume, édité ​par Augustin Turpin)