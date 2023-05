Batteries électriques: la "gigafactory" d'ACC inaugurée par Bruno Le Maire

(AOF) - « Compte-tenu du caractère stratégique du secteur des batteries et de son poids économique, l’émergence d’une offre industrielle française et européenne est un chantier prioritaire du Gouvernement ». C’est ce qu’annonce l’exécutif dans le dossier de presse adressé aux journalistes ce mardi à l’occasion de l’inauguration par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire de la « gigafactory » installée dans le Pas-de-Calais par ACC (Automotive Cells Company), co-entreprise de Stellantis, Saft (filiale de Totalenergies) et Mercedes-Benz.

" La demande de batteries augmente rapidement et devrait être multipliée par 14 d'ici à 2030, principalement sous l'impulsion de l'électrification des transports " est-il souligné.

Ce site dont la production débutera dès 2024 sera le premier de 4 " Gigafactories " prévues par le plan France 2030. Les gigafactories d'Envision (à Douai), de Verkor et de ProLogium (toutes deux à Dunkerque) débuteront leur production respectivement en 2025 et 2028. " L'atteinte de l'objectif de 100 à 120 GWh de production de batteries à l'horizon 2030 est ainsi, grâce à ces quatre projets, en bonne voie " estime le gouvernement.

ACC porte un projet de développement de cellules et modules de batteries lithium-ion avancées (et, à terme, tout-solide) sur ce site à cheval entre les communes de Douvrin et de Billy-Berclau.

Les gigafactories sont " au cœur de la chaîne de valeur de la batterie " précise le dossier de presse : elles fabriquent les électrodes et les assemblent avec les autres composants – séparateur, collecteurs de courant, électrolyte – afin de former une unité appelée cellule, qu'elles vont ensuite généralement empiler pour former un module.

Il s'agit de " gagner la bataille sur les véhicules électriques pour le XXIe siècle " a déclaré Bruno Le Maire dans un échange avec les journalistes après l'inauguration. " Nous souhaitons que le maximum de véhicules électriques soient produits sur le sol français " a-t-il ajouté.