Batteries: Ampere (Renault) élargit son offre à la technologie LFP pour réduire ses coûts

(AOF) - Ampere, filiale de Renault spécialiste du véhicule électrique et du software annonce l’élargissement de son offre de batteries, en intégrant la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) aux côtés du NMC (Nickel Manganèse Cobalt), actuellement utilisées par Renault ". " Ces nouvelles technologies permettront de réduire d’environ 20 % le coût des batteries à partir de début 2026 ", a souligné Ampere. Cette décision est une réponse efficace et innovante à la volatilité des marchés et à l'évolution des technologies ", précise la société.

Ampere met en place avec ses fournisseurs LG Energy Solution et CATL à la mise en place d'une chaine de valeur intégrée sur le continent européen.

Ces deux partenaires fourniront les batteries LFP qui équiperont plusieurs modèles des gammes Renault et Alpine, et couvriront les besoins pour cette technologie jusqu'en 2030.

En parallèle, les équipes d'Ampere ont conduit avec LG Energy Solution le développement d'une technologie "Cell-to-Pack" qui permet d'accroître l'autonomie des véhicules équipés de la chimie LFP en intégrant davantage de cellules, donc d'énergie embarquée, dans un espace donné. La technologie "Cell-to-pack" est également un vecteur de réduction du coût de la batterie, souligne Ampère.

" Ce plan participe à la feuille de route d'Ampere de réduire de 40 % ses coûts d'ici la prochaine génération de véhicules ", a indiqué Josep Maria Recasens, Directeur des Opérations d'Ampere.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.