Bath & Body Works prévoit une baisse des ventes en raison de l'affaiblissement de la demande pour les fêtes de fin d'année ; les actions plongent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions chutent de près de 24 % après l'abaissement des prévisions pour l'ensemble de l'année

*

Le plan de transformation vise à économiser 250 millions de dollars sur deux ans

*

Le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre sont inférieurs aux estimations des analystes

(Ajout de commentaires de dirigeants et d'analystes aux paragraphes 6 et 8, mise à jour des actions) par Prerna Bedi

Bath & Body Works BBWI.N a annoncé jeudi une baisse surprise de ses ventes pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année, signalant un faible appétit pour les bougies parfumées et les parfums parmi les acheteurs à court d'argent et faisant chuter ses actions de près de 24%.

Le distributeur, dont les actions ont perdu 46 % de leur valeur depuis le début de l'année, a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels et n'a pas atteint les estimations du marché pour le troisième trimestre.

La société basée dans l'Ohio s'attend à ce que son chiffre d'affaires net du quatrième trimestre soit en baisse à un chiffre par rapport aux 2,79 milliards de dollars déclarés un an plus tôt, en raison de la préférence des consommateurs à court d'argent pour des produits moins chers au détriment des produits plus chers du distributeur, alors que les politiques tarifaires fluctuantes laissent présager une saison des fêtes très chargée.

Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 1,5 % des ventes, selon les données compilées par LSEG.

Bien que protégée de l'impact direct des tarifs douaniers grâce à son approvisionnement national, l'entreprise a été mise sous pression par l'augmentation des coûts de marketing et de promotion pour attirer les clients.

Bath & Body Works vise à redimensionner ses offres, tout en investissant massivement dans l'innovation et le marketing afin d'attirer les clients à la recherche de réductions plus importantes avant d'acheter des produits de soins personnels, ont déclaré ses dirigeants lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

L'entreprise a lancé jeudi un plan de transformation dans le cadre duquel elle réalisera 250 millions de dollars d'économies au cours des deux prochaines années, dont plus de la moitié en 2026.

"Avec.... des perspectives étonnamment faibles pour le quatrième trimestre, la reprise semble entrer dans une phase plus longue que prévu", a déclaré Dana Telsey, analyste chez Telsey Advisory Group, dans une note.

L'entreprise s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires net de 2025 diminue d'un chiffre, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance comprise entre 1,5 % et 2,7 %. Elle a réduit sa prévision de bénéfice par action pour l'exercice 2025 à au moins 2,87 dollars, contre une fourchette précédente de 3,35 à 3,60 dollars.

Bath & Body Works a affiché un bénéfice ajusté de 35 cents par action pour le trimestre clos le 1er novembre, manquant les attentes du marché qui étaient de 39 cents.

Ses ventes trimestrielles ont baissé de 1 % à 1,59 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur aux estimations de 1,63 milliard de dollars.